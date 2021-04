La dernière enquête de Piper Sandler révèle que la marque Apple est très forte chez les adolescents de la Génération Z.

Piper Sandler a interviewé des adolescents nés entre le milieu des années 90 et 2010, révélant que 88% possèdent déjà un iPhone. Le pourcentage augmente à 90% si on prend en compte tous ceux qui souhaitent acheter un iPhone comme smartphone intelligent. En octobre, les pourcentages étaient respectivement de 86% et 89%. En ce qui concerne les paiements, Apple Pay est placé à la deuxième place derrière l’espèce en tant que méthode de paiement préférée.

Nike prend la première place parmi les marques à la mode, tandis qu’Amazon se place au sommet du commerce électronique préféré. Les applications les plus utilisées par les adolescents et présentes sur l’App Store sont Snapchat et Tiktok. En moyenne, les garçons de la Génération Z passent environ 12 heures par semaine sur les réseaux sociaux.

Précisons que cette enquête a été menée aux États-Unis.