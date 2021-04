Apple a publié un nouveau rapport dédié à la confidentialité, intitulé « Une journée dans la vie de vos données » avec des détails mis à jour sur les nouvelles fonctionnalités développées par l’entreprise pour protéger les données des utilisateurs.

Le nouveau rapport se concentre sur la technologie « en coulisse » qu’Apple utilise pour gérer l’impact de la publicité ciblée sur la vie privée des utilisateurs. Le document est publié en vue du lancement imminent de la fonction de transparence de suivi intégrée dans iOS 14.5.

La deuxième version de « Une journée dans la vie de vos données » aide les utilisateurs à mieux comprendre comment « les entreprises tierces gardent une trace de leurs informations sur les applications et les sites Web ». Le document se concentre également sur la manière dont Apple travaille pour rendre le suivi plus transparent et donner plus de contrôle aux utilisateurs.

Apple détaille le fonctionnement de la publicité ciblée, y compris les enchères et les attributions d’annonces.

« Le processus d’enchères publicitaires se déroulant en une fraction de seconde, les acheteurs et les vendeurs collectent, échangent et utilisent des données personnelles pour enchérir sur l’espace et diffuser des annonces », explique Apple. L’attribution de l’annonce a lieu lorsque les annonceurs suivent le comportement de l’utilisateur après avoir visionné l’annonce, afin d’évaluer ses performances.

Apple explique que les annonceurs peuvent « gérer l’impact de leurs campagnes publicitaires sur les groupes sans suivre les utilisateurs individuels ». Deux exemples sont donnés dans le rapport :

Le SKAdNetwork permet aux annonceurs de savoir combien de fois une application a été installée après que les publicités ont été vues, afin de pouvoir mesurer l’impact de leur campagne publicitaire. Cependant, ces informations sont conçues pour ne pas partager de données au niveau de l’utilisateur ou de l’appareil, de sorte que les annonceurs ne suivent pas les données individuelles.

permet aux annonceurs de savoir combien de fois une application a été installée après que les publicités ont été vues, afin de pouvoir mesurer l’impact de leur campagne publicitaire. Cependant, ces informations sont conçues pour ne pas partager de données au niveau de l’utilisateur ou de l’appareil, de sorte que les annonceurs ne suivent pas les données individuelles. La Private Click Measurement pour les applications iOS et iPadOS 14.5 permet aux annonceurs de mesurer l’impact des publicités qui dirigent les utilisateurs vers un site Web, en minimisant la collecte de données à l’aide du traitement sur l’appareil. Lorsqu’un utilisateur clique sur une annonce pour un produit dans une application, le navigateur Web lui-même, en utilisant la mesure des clics privés, peut fournir aux annonceurs des informations sur lesquelles un utilisateur a cliqué sur leur annonce et qui a conduit à un certain résultat sur son site Web, tel que une visite ou un achat, sans fournir aucune autre information spécifique.

Pour plus d’informations, retrouvez le rapport complet sur ce lien.