Quatre nouveaux acteurs ont rejoint le casting de « Killers of the Flower Moon » qui sera réalisé par Martin Scorsese.

Les nouveaux membres de la distribution sont William Belleau (The Twilight Saga: Eclipse), Louis Cancelmi (The Irishman) et les auteurs-compositeurs lauréats d’un Grammy, Jason Isbell et Sturgill Simpson. Ceux-ci rejoindront Leonardo DiCaprio (Titanic), Robert De Niro (L’Irlandais), Lily Gladstone (Billions) et Jesse Plemons (Antlers).

Selon le rapport, Belleau jouera un éleveur d’Osage qui a « des liens étroits avec la famille d’Ernest Burkhart ». Cancelmi, quant à lui, jouera un personnage nommé Kelsie Morrison, un « escroc local et ami d’Ernest Burkhart », ce dernier joué par Leonardo DiCaprio. Isbell jouera Bill Smith, qui est apparemment un adversaire d’Ernest Burkhart. Enfin, Simpson jouera le « tristement célèbre champion de rodéo » Henry Grammer.

Killers of the Flower Moon se déroule en 1920 dans l’Oklahoma, lorsque le Federal Bureau of Investigation (FBI), récemment créé, enquête sur les meurtres de riches Indiens Osage qui ont obtenu des droits de revenu sur le pétrole découvert sous leurs terres. Le film est basé sur le livre non-fiction écrit par David Grann.