Apple semble vouloir ajouter de nouvelles fonctionnalités à iOS pour permettre aux utilisateurs de mieux surveiller l’état de la batterie sur iPhone.

Le nouveau brevet fournit un système conçu non pas tant pour aider à préserver la durée de vie de la batterie, puisque des fonctions similaires sont déjà présentes sur iOS, mais pour permettre aux utilisateurs de savoir combien de temps la batterie durera au cours de la journée en fonction des données d’utilisation récentes.

Sur les appareils actuels, l’utilisateur ne reçoit un avertissement de batterie faible que lorsqu’il atteint 20%, mais le brevet montre un moyen de rendre ces notifications plus intelligentes et personnelles. Apple fournit un exemple où l’utilisateur oublie de charger le téléphone pendant la nuit et reçoit un avertissement de batterie faible juste avant de partir travailler.

« Souvent, une indication de « batterie faible » basée sur un seuil de charge restante fixe n’est pas reçue à temps pour permettre à l’utilisateur de prendre des mesures correctives. Par exemple, si un utilisateur charge généralement son smartphone la nuit mais oublie de le faire à une occasion, recevoir une indication « batterie faible » juste avant de partir travailler le lendemain ne laissera pas à l’utilisateur le temps de recharger le téléphone avant de quitter. »

Si vous êtes un utilisateur Mac, vous avez probablement remarqué que macOS indique la durée de vie estimée de la batterie, mais ce brevet décrit un système plus complexe et plus intelligent. Par exemple, il peut identifier le comportement des utilisateurs à différents jours de la semaine pour ajuster les avertissements de batterie pour chaque jour individuel. Le système fonctionnerait également en fonction de l’emplacement de l’utilisateur, mais Apple affirme que les données seront traitées localement pour respecter la confidentialité.

De cette manière, l’utilisateur recevrait une notification non pas à des seuils fixes, mais en fonction de l’historique d’utilisation de son iPhone, différent d’un jour à l’autre. Cette fonctionnalité pourrait peut-être même voir le jour avec iOS 15, qui sait…