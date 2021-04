Moins de sept mois après le lancement, iOS 14 et iPadOS 14 sont désormais installés sur 90% de tous les appareils compatibles.

En février, Apple a signalé qu’iOS 14 avait été installé sur 86% de tous les appareils lancés au cours des quatre dernières années. Maintenant, un peu plus d’un mois plus tard, la base d’installation semble avoir augmenté d’environ 4%. Selon Mixpanel, l’adoption d’iOS 14 et d’iPadOS 14 tourne autour de 90%.

Y a-t-il encore quelqu’un parmi vous qui n’a pas encore fait la mise à jour de son iPhone ou un iPad ?