Les gens dépensent de plus en plus pour les applications iPhone et cette tendance devrait augmenter dans les mois à venir.

Selon de nouvelles données de Sensor Tower, le montant moyen dépensé pour les applications iPhone aux États-Unis était de 138 USD par utilisateur en 2020, en hausse de 38% par rapport à 2019. Le rapport se concentrait spécifiquement sur les dépenses pour les achats intégrées et applications premium.

« Les dépenses moyennes dans les applications iPhone aux États-Unis ont atteint un nouveau record en 2020 et ont connu la plus forte croissance annuelle depuis 2016, alors qu’elles étaient de +42% d’une année sur l’autre. Dans le même temps, cette croissance a largement dépassé l’augmentation de 27% d’une année à l’autre enregistrée entre 2018 et 2019, lorsqu’elle est passée de 79 $ à 100 $ par utilisateur. »

Cependant, la tendance croissante affecte le monde entier, car de nombreux utilisateurs utilisent leurs smartphones pour travailler et se divertir à domicile pendant la pandémie. Les dépenses dans les jeux mobiles ont connu une forte croissance en 2020, passant de 53,80 $ en 2019 à 76,80 $ par appareil.

L’analyse montre que les utilisateurs ont dépensé le plus d’argent sur les jeux de la catégorie « Puzzle », avec une moyenne de 15,50 $ pour des titres comme Candy Crush Saga et Gardenscapes. La catégorie « Casino » se classe au deuxième rang, avec une moyenne de 13,10 $, suivie de « Stratégie », avec une moyenne de 12,30 $.

Les jeux, les divertissements, les photos et vidéos, les réseaux sociaux et le style de vie sont les catégories qui ont rapporté le plus d’argent aux développeurs.