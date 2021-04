Apple Arcade accueille aujourd’hui Fantasian, le jeu très attendu développé par Mistwalker, le studio fondé par le créateur de la série Final Fantasy Hironobu Sakaguchi, et le jeu Wonderbox.

Fantasian

Fantasian est un JPRG qui promet d’être l’un des titres les plus cool jamais sortis sur iPhone et iPad. La bande originale a également été créée par le compositeur de Final Fantasy Nobuo Uematsu. Ce jeu de rôle se déroule sur des arrière-plans spectaculaires composés de plus de 150 dioramas faits à la main, qui mélangent des environnements physiques et des personnages 3D.

L’histoire commence dans un royaume gouverné par des machines. Dans cet univers multidimensionnel, l’équilibre du « Chaos et de l’Ordre » devient un facteur clé dans la lutte pour les royaumes individuels et dans les machinations des dieux qui souhaitent les contrôler. Les joueurs joueront le rôle du protagoniste du jeu, Leo, qui se réveille après une explosion massive pour se retrouver perdu dans un pays très étrange avec un seul souvenir dans sa tête. Les joueurs se lancent dans un voyage pour retrouver les souvenirs de Leo et percer les mystères de la mécanique bizarre qui avale lentement tout ce qui est connu de l’humanité. L’histoire a été écrite par Hironobu Sakaguchi.

Fantasian est uniquement disponible sur Apple Arcade.

Wonderbox

Wonderbox est un jeu d’action-aventure se déroulant dans des environnements en constante évolution. Nous voyagerons à travers de magnifiques dioramas avec des défis, des ennemis, des puzzles et des plates-formes qui changent à chaque fois que vous démarrez le jeu. De boîte en boîte, vous explorerez une longue série d’environnements interconnectés. Chacun d’eux est unique et rappelle un peu un bonsaï bien entretenu : une boîte avec un coucher de soleil paisible peut vous conduire à une autre enveloppée dans l’obscurité ou secouée par une tempête de sable.

Chaque boîte est différente et conduit à un défi. Il peut arriver, par exemple, que vous ayez besoin de pièces de monnaie pour acheter l’épée pour battre le gobelin pour obtenir la clé pour ouvrir la porte et vous sauver. Un trésor peut être caché sous, au-dessus, devant ou derrière un arbre normal. Les défis sont illimités, tout comme les aventures. Ce jeu est axé sur l’exploration, le combat, le saut et la recherche de solutions.

Voici les modes disponibles :

Les aventures

Répondez à l’appel et votre périple pourra commencer : en route vers l’amusement ! Préparez-vous à affronter sur votre route de nombreux ennemis, défis, puzzles et plateformes. Chaque fois que vous lancez le jeu, une nouvelle série de défis se dresse entre vous et le cœur de l’aventure. Seuls les braves réussiront.

Le mode Créateur

Participer à une aventure, c’est cool, mais avez-vous pensé que vous pourriez créer la vôtre ? Vous avez tout ce dont vous avez besoin : des blocs, des personnages et des objets. Ils sont fournis avec des comportements prédéfinis et vous permettent de créer une aventure complète en utilisant les mêmes outils et contenu que nous avons à notre disposition. Comprenez comment les blocs se combinent par magie pour former d’impressionnantes structures. Votre doigt est le seul outil dont vous aurez besoin pour créer des environnements, donner vie à vos personnages, cacher des trésors, placer des ennemis et mettre en place des combats. Tentez votre chance ! Publiez votre aventure, partagez-la avec vos amis et des joueurs du monde entier. Une telle créativité pourrait même vous valoir une place d’honneur dans notre galerie Wonderbox.

Vous pourrez également personnaliser votre personnage avec un large éventail de choix possibles, afin que vous puissiez augmenter le montant de ce que vous gagnez pendant le jeu et améliorer votre collection. Avec lui, vous traverserez des boîtes, parlerez aux villageois, traverserez des portails, vaincrerez des ennemis et échapperez aux dangers. La bande originale a été créée par Eric Chevalier, le compositeur de Rayman 2: The Great Escape.

Wonderbox est disponible sur Apple Arcade.