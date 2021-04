TSMC, fournisseur de longue date d’Apple, a annoncé un investissement de 100 milliards de dollars au cours des trois prochaines années pour étendre considérablement sa capacité de fabrication et répondre à la demande toujours croissante d’Apple et d’autres grands clients.

Comme le rapporte Bloomberg, TSMC avait précédemment annoncé un investissement prévu de 28 milliards de dollars rien qu’en 2021. Cependant, la pénurie de puces sévit dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs, obligeant le fournisseur à augmenter les investissements prévus. Dans une déclaration récente, TSMC a déclaré que le nouvel investissement de 100 milliards de dollars élargira le soutien à la fabrication et à la recherche et au développement de nouvelles technologies de semi-conducteurs.

TSMC prévoit d’investir ce montant au cours des trois prochaines années pour accroître sa capacité à soutenir à la fois la fabrication de semi-conducteurs et la recherche et le développement de nouvelles technologies. Tous les clients de la société, tels qu’Apple, Qualcomm et Nvidia, en bénéficieront.

Le PDG de TSMC, C.C. Wei a également révélé que son entreprise a fonctionné à 100% de sa capacité au cours de l’année écoulée et que des milliers de nouveaux employés ont été embauchés dans le but de répondre à la demande.