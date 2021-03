La bêta 6 d’iOS 14.5 introduit deux nouvelles voix Siri disponibles en anglais, ainsi que des nouvelles concernant la gestion de la batterie des iPhone 11/Pro/Max.

En plus des deux nouvelles voix anglophones pour Siri, iOS 14.5 bêta 6 ajoute également une nouvelle option lors de la configuration de l’iPhone qui permet aux utilisateurs de choisir leur voix Siri préférée en plus de celle par défaut. De cette manière, il sera possible de choisir immédiatement l’élément à définir pour l’assistant virtuel.

Les changements apportés à Siri ont été découverts par TechCrunch, et le site affirme que les deux nouvelles voix ajoutent une plus grande diversité dans le son et le modèle du discours anglais. Apple a ajouté que ce changement faisait partie de son engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion.

« Nous sommes ravis de présenter deux nouvelles voix ‌Siri‌ pour les anglophones et la possibilité pour les utilisateurs de sélectionner la voix de leur choix lors de la configuration de leur appareil. Il s’agit d’une continuation de l’engagement de longue date d’Apple en faveur de la diversité et de l’inclusion et des produits et services conçus pour mieux refléter la diversité du monde dans lequel nous vivons. »

Les nouvelles voix qui ont été ajoutées utilisent des enregistrements gérés par le Neural Engine d’Apple pour les faire «circuler de manière plus organique» à travers des phrases générées à la volée.

Dans les paramètres d’iOS 14.5, maintenant « Siri‌ & Search » devient « Siri Voice », tandis que le libellé « Accent » a été changé en « Variety ». Il n’y a plus la sélection des genres, mais seulement quatre options de voix pour la langue anglaise.

La version bêta d’aujourd’hui améliore également les voix ‌Siri‌ en Irlande, en Russie et en Italie pour ajouter du texte neuronal à la parole.

Du nouveau pour la batterie des iPhone 11/Pro/Max

Avec iOS 14.5 bêta 6, un recalibrage de la capacité maximale de la batterie sera effectué sur les iPhone 11, afin de corriger les problèmes liés aux estimations inexactes rapportées par les utilisateurs.

Les symptômes de ce bug comprenaient un comportement inattendu de l’autonomie de la batterie ou, dans certains cas, une réduction des performances de pointe de l’appareil. Apple affirme que les rapports inexacts sur l’état de la batterie ne reflètent pas l’état réel de la batterie elle-même.

Une fois la mise à jour installée, les utilisateurs de l’iPhone 11 verront un message dans Réglages > Batterie > État de la batterie concernant le processus de recalibrage, qui, selon Apple, pourrait prendre quelques semaines.

« Le réétalonnage de la capacité maximale et de la capacité de performance maximale se produit pendant les cycles de charge réguliers et ce processus peut prendre quelques semaines. Le pourcentage de capacité maximale affiché ne changera pas pendant le recalibrage. La capacité de performance maximale peut être mise à niveau, mais cela peut ne pas être remarqué par la plupart des utilisateurs. Si un précédent message de batterie faible était affiché, ce message sera supprimé après la mise à jour vers iOS 14.5. »

Une fois le recalibrage terminé, les informations sur le pourcentage de capacité maximale et la capacité de performance maximale seront mises à jour. Si le recalibrage indique que la santé de la batterie a effectivement diminué de manière significative, les utilisateurs verront un message d’avertissement.