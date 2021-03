Au cours des dernières années, nous avons vu de nombreux concepts de la future Apple Car, mais le site Leasefetcher a créé quelque chose de vraiment different, écrasant les voitures existantes et les produits Apple.

Cela commence par un mashup de la supercar Nissan GTR avec l’iPhone 12 Pro haut de gamme. Le rendu imagine cette Nissan dans la couleur Ultimate Silver avec des poignées de porte dans le style des boutons de l’iPhone 12 Pro, 3 phares LED qui reflètent le trio d’appareils photo de l’iPhone et une grille en forme de bord supérieur/inférieur du smartphone. En substance, c’est la GT-R dans le style minimaliste typique d’Apple.

L’autre concept est un mashup entre la Toyota Supra et un iPod Classic. Dans le rendu, la Supra est représentée en gris Turbulence et les jantes en alliage ont le style de la lunette de l’iPod touch. La calandre en trois parties de la Supra a été remplacée par une façade lisse et minimaliste, le logo Apple occupant le devant de la scène.

Le site a ensuite tenté de créer d’autres concepts basés sur d’autres voitures électriques, créant toujours des mashups avec certains produits Apple. Par exemple, nous avons une Hyundai Ioniq électrique fusionnée avec la souris Apple, une Honda E fusionnée avec l’iMac G3 et une Kia Soul EV fusionnée avec l’iMac Pro.

De toute évidence, ce ne sont que des concepts qui ne verront jamais le jour et probablement l’Apple Car sera à des années-lumière de ce qui est montré dans ces rendus. En tout cas, ce sont de très beaux rendus, qui montrent comment la future Apple Car aurait pu être si elle avait utilisé des voitures existantes comme base.