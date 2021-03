Apple lancera l’intégration d’Apple School Manager avec Claris Connect dans les semaines à venir, après le premier lancement bêta de cet outil en 2019.

Claris est une filiale d’Apple surtout connue pour l’application FileMaker. Claris Connect est un outil qui vous permet de rassembler plusieurs applications pour créer de puissants flux de travail automatisés sans avoir à savoir comment créer des connexions. Par exemple, cet outil peut créer des automatismes pour recevoir une notification Slack pour une nouvelle entrée Typeform ou ajouter automatiquement une vente de billets Eventbrite à MailChimp. C’est un outil déjà utilisé par des milliers d’écoles à travers le monde.

Lorsque Apple School Manager a été lancé, il comprenait une poignée d’intégrations, mais la plupart des écoles se sont appuyées sur les téléchargements SFTP pour transférer les données des élèves de leur système d’information scolaire vers Apple School Manager pour créer des identifiants Apple gérés. Claris Connects s’appuie sur cette intégration SFTP avec des modèles prédéfinis pour connecter des fournisseurs SIS compatibles à Apple School Manager. Une fois l’intégration configurée, Claris Connect pourra importer les données scolaires dans Apple School Manager en quelques minutes. Au fur et à mesure que les données changent du côté SIS, Claris Connects facilitera la mise à jour automatique des données.

Plutôt que de créer toutes les intégrations via Apple School Manager, Apple utilise la technologie Claris Connect pour établir des connexions avec les fournisseurs SIS et fournir automatiquement des identifiants Apple gérés lorsque les étudiants s’inscrivent à l’école. Une fois les identifiants gérés créés, les élèves auront accès à toutes les applications et services Apple pour l’éducation, notamment Schoolwork, Classroom, 200 Go de stockage iCloud et un iPad partagé.

L’intégration sera bientôt disponible avec Aeries, Follet Aspen et Skyward SIS. Claris Connect sera disponible gratuitement dans les écoles utilisant Apple School Manager pour distribuer des appareils Apple.