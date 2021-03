Le PDG d’Apple, Tim Cook, a rencontré virtuellement le chancelier autrichien Sebastian Kurz pour discuter de la crise sanitaire mondiale, des infrastructures numériques et des nouvelles technologies à promouvoir en Autriche et dans l’Union européenne.

Les deux ont également discuté de la numérisation de la vie de tous les citoyens, rendue encore plus rapide et plus immédiate par la crise sanitaire. Tim Cook et Sebastian Kurz se sont déjà rencontrés en janvier 2019 lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Cette réunion, selon Kurz, était « une occasion unique de découvrir la philosophie derrière l’une des marques les plus emblématiques du monde et une bonne conversation sur la façon dont nous pouvons réussir à façonner l’avenir numérique de l’Europe ».

Les détails de la réunion n’ont pas été dévoilés, mais nous savons que les deux ont surtout parlé de la manière dont la numérisation peut améliorer la vie de tous les citoyens de l’UE et du rôle qu’Apple peut jouer dans ce domaine.

Cook a également rencontré en ligne le politicien allemand Markus Soder pour discuter de l’annonce récente d’Apple au sujet de l’investissement d’un milliard d’euros dans un nouveau centre européen de conception de silicium à Munich.