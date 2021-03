Des images d’un prototype d’iPad de première génération sont apparues sur Twitter. Ces images montrent qu’Apple avait envisagé une conception « double dock », probablement pour implémenter un système d’amarrage.

Les images ont été partagées par l’utilisateur Giulio Zompetti, qui collectionne les appareils Apple rares. Les images révèlent un port mystérieux situé sur le côté gauche de l’appareil, qui semble être un deuxième port à 30 broches. Apparemment, il semble qu’Apple prévoyait d’introduire un système à double dock sur sa première tablette. Le port secondaire était situé sur le côté gauche de l’appareil et la charge simultanée des deux ports était également prise en charge.

Selon Zompetti, le deuxième port a été retiré lors d’une phase de développement ultérieure. Ce n’est pas la première fois que les intentions d’Apple de créer l’iPad 1 avec deux connecteurs dock se font entendre. L’un de ces prototypes a déjà été mis aux enchères sur eBay en 2012, et au fil des années il est clair que c’est Steve Jobs qui a décidé d’abandonner l’idée du double dock, peu de temps avant la sortie de l’iPad.

Avec l’iPad 1, Apple a vendu une station d’accueil pour clavier séparément pour 69 $. Ce clavier se connectait via le port 30 broches situé en bas. On peut le définir comme l’ancêtre du Smart Keyboard et du Magic Keyboard, lesquels se connectent via le Smart Connector.