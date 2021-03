Apple a récemment décrété l’arrêt de la production du premier modèle de HomePod, un arrêt résultant d’un manque de succès en termes de ventes. Cependant, un nouveau HomePod pourrait être en chemin.

Selon les révélations de Mark Gurman, le géant californien planche sur un nouveau HomePod avec écran et caméra frontale dans le sillage de produits concurrents tels que l’Amazon Echo Show. Bien que le rapport ne parle pas expressément d’un lancement imminent, un détail intéressant se dégage des pages de MacRumors qui pourrait nous aider à mieux comprendre le problème. Grâce à Steve Moser, nous apprenons l’introduction de nouveaux frameworks pour tvOS qui incluent iMessage, FaceTime et AVFCapture, des frameworks pour capturer des images.

Nous vous rappelons qu’Apple utilise depuis un an le nom tvOS pour le logiciel HomePod, un signal qui nous invite à voir les frameworks récemment introduits avec la bêta de tvOS 14.5 comme de petits indices sur les projets futurs d’Apple. Le HomePod et le HomePod Mini vous permettent déjà de passer des appels audio FaceTime, mais le cadre introduit est différent de celui connu et cela pourrait être un signal supplémentaire.

Reste à voir si ces indices donneront raison à cette nouvelle rumeur.