Après plusieurs années chez Apple, Ron Okamoto, actuellement responsable des relations développeurs sur l’App Store, prend sa retraite et quitte officiellement l’entreprise.

Ron Okamoto a été embauché par Steve Jobs, qui l’a présenté avec ces mots : « Nous sommes ravis que Ron dirige notre équipe de relations avec les développeurs. L’expérience directe de Ron chez plusieurs éditeurs de logiciels à succès aidera Apple à devenir un partenaire encore meilleur pour nos développeurs tiers. »

Avant de rejoindre Apple, Okamoto était vice-président du marketing graphique d’Adobe, et s’occupait du lancement mondial de logiciels majeurs tels que Photoshop, Illustrator et After Effects. Avant cela, il était directeur du marketing produit chez Macromedia après avoir obtenu un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Californie du Sud.

Officiellement, Ron Okamoto se retire pour prendre sa retraite, mais ces derniers temps, il y a eu des critiques (et des plaintes) de divers développeurs contre le prétendu monopole de l’App Store et le manque de clarté en cas de problèmes de publication sur le magasin. Quant à l’affaire contre Epic Games, Okamoto reste disponible pour une déposition.

Son remplaçant en charge des relations avec les développeurs App Store sera Susan Prescott.