Apple a présenté la liste des témoins qui comparaîtront au banc dans l’affaire contre Epic Games qui débutera en mai.

Le témoignage de Tim Cook durera environ une heure, à laquelle il faut ajouter encore 60 minutes pour le contre-interrogatoire. Craig Federighi témoignera pendant deux heures avec un contre-interrogatoire d’une heure, tandis que Phill Schiller, responsable de l’App Store, témoignera pendant un total de 10 heures. Tous les témoins Apple comparaîtront en personne, sans aucune intervention à distance.

Dans un communiqué, Apple a déclaré que ses dirigeants étaient impatients de partager l’impact positif de l’App Store sur l’innovation et les économies du monde entier.

« Nos cadres supérieurs ont hâte de partager avec la Cour l’impact très positif de l’App Store sur l’innovation, les économies du monde entier et l’expérience utilisateur au cours des 12 dernières années. Nous sommes convaincus que l’affaire prouvera qu’Epic a intentionnellement violé son accord uniquement pour augmenter ses revenus, ce qui a conduit à leur retrait de l’App Store. Ce faisant, Epic a contourné les fonctionnalités de sécurité de l’App Store d’une manière qui réduirait la concurrence et mettrait en danger la confidentialité des consommateurs et la sécurité des données. »

La liste des témoins d’Apple comprend également le vice-président de l’App Store Matt Fischer, le chef des algorithmes d’ingénierie antifraude Eric Friedman, le directeur du commerce et des paiements Eric Gray, le responsable du développement des jeux Mark Grimm et d’autres employés travaillant dans les équipes marketing, dans les relations avec les développeurs et domaines connexes.

Les témoins d’Epic Games incluent le PDG Tim Sweeney, des employés de l’entreprise et des témoins tiers tels que des dirigeants de Facebook, Microsoft, Nvidia et l’ancien chef des logiciels iOS, Scott Forstall.

Le procès débutera le lundi 3 mai.