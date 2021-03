Apple a déclaré aux autorités antitrust australiennes qu’elle était « surprise » d’apprendre que certains développeurs ont des inquiétudes concernant l’App Store et le processus d’examen des applications.

En septembre 2020, l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) a lancé une enquête sur l’App Store et le Google Play Store pour examiner les expériences des consommateurs, des fournisseurs et des développeurs en Australie. La commission publiera un rapport provisoire sur les résultats de cette enquête le 31 mars.

Ces derniers jours, dans un effort pour apaiser les inquiétudes soulignées dans le rapport, Apple a fourni au comité des informations supplémentaires sur son « App Store » et le processus d’examen des applications. Premièrement, Apple se dit » surprise d’apprendre que les développeurs ont des inquiétudes légitimes quant à leur capacité à interagir avec Apple dans le processus d’examen des applications « et que » la société investit beaucoup de temps et de ressources pour interagir directement avec les développeurs « . les applications sur la plate-forme.

Apple a détaillé le processus d’examen des applications pour la distribution sur le magasin, déclarant qu’il s’agit d’un processus géré par des employés humains et non par des algorithmes automatisés, et que tous les examinateurs doivent s’assurer que les applications » sont fiables, fonctionnent comme prévu, à condition de respecter la confidentialité des utilisateurs et sont exempts de contenu répréhensible « .

Au fil des ans, Apple a accéléré le temps d’examen des applications soumises à la plate-forme. Désormais, 73% des applications soumises par les développeurs sur l’App Store sont examinées dans les 24 heures avec un verdict sur leur publication ou non.

Si une application est rejetée, Apple prétend fournir au développeur des informations sur la raison du rejet et ajoute que les créateurs d’applications ont la possibilité » d’interagir avec le membre de l’équipe Apple qui a examiné l’application « . De plus, les développeurs ont la possibilité de faire appel au comité de révision de l’App Store. Ce comité est composé d’examinateurs chevronnés possédant une grande expérience du contrôle des applications. Le conseil examinera à nouveau l’application et fournira sa réponse au développeur.

En ce qui concerne le fait qu’Apple tire parti du processus d’examen des applications pour maintenir sa domination dans certains domaines ou catégories d’applications, la société affirme que son objectif est de protéger les consommateurs contre les » applications frauduleuses, non fonctionnelles, nuisibles ou frauduleuses « . La protection de la vie privée et de la sécurité des consommateurs est au cœur du processus d’examen. Apple explique ensuite que c’est pourquoi le processus d’examen des applications est itératif et que certaines applications peuvent nécessiter plusieurs cycles de soumission avant que l’entreprise puisse l’approuver.

L’enquête de l’ACCC comprendra des observations et des critiques de développeurs australiens concernant le processus d’examen des applications et les non-réponses d’Apple. Cependant, la firme de Cupertino rejette ces affirmations, affirmant que les développeurs australiens travaillent directement avec l’équipe Apple locale pour offrir une assistance sur des problèmes tels que le développement, la conception et la maintenance d’applications.