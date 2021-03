Surprise ! Le HomePod mini embarque un capteur « inactif » capable de mesurer la température et l’humidité d’une pièce. Reste à savoir si Apple activera de nouvelles fonctionnalités avec une prochaine mise à jour logicielle.

Mark Gurman de Bloomgerg explique qu’Apple a discuté en interne de l’opportunité d’utiliser ou non le capteur du HomePod mini pour mesurer la température et l’humidité d’une pièce, afin que les thermostats compatibles puissent ajuster divers paramètres en fonction des conditions actuelles. Le matériel du HomePod mini vous permettrait également d’activer automatiquement l’allumage ou l’extinction des accessoires compatibles en fonction de la température ambiante.

Ce capteur est présent dans tous les HomePod mini, mais est désactivé côté logiciel. Selon Gurman, Apple pourrait activer le capteur de température et d’humidité avec une future mise à jour de l’appareil, afin d’offrir une nouvelle fonctionnalité à tous les utilisateurs.

Le composant mesure 1,5 x 1,5 mm et est caché dans le bord inférieur du boîtier en plastique du HomePod mini‌, près du câble d’alimentation. L’existence du capteur a également été confirmée par iFixit après l’article publié par Bloomberg.

Le capteur de température et d’humidité est fabriqué par Texas Instruments et est défini comme le « capteur numérique d’humidité et de température HDC2010 ». Le composant est situé relativement loin des principaux composants internes de l’appareil, ce qui signifie qu’il est conçu pour mesurer l’environnement extérieur plutôt que la température interne du haut-parleur.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple inclut un composant inactif dans un produit et l’active plus tard via des mises à jour logicielles. Par exemple, l’iPod touch 2008 avait une puce Bluetooth, mais la prise en charge de cette connectivité a été activée l’année suivante via une mise à jour.

Si Apple décide d’activer le capteur dans le ‌HomePod mini, cela pourrait ouvrir la voie à une stratégie de maison intelligente encore plus intégrée avec la plate-forme HomeKit.