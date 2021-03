Google a lancé sa nouvelle fonction « Live Captions » pour qui permet de transcrire les « sous-titres en temps réel ».

La fonction Live Captions utilise l’apprentissage automatique pour créer une transcription en temps réel de la vidéo ou de l’audio lue via le navigateur, ce qui rend les médias en ligne plus accessibles aux membres de la communauté sourde et aux personnes malentendantes.

Une fois activés, les sous-titres sont affichés dans une boîte au bas du navigateur chaque fois que l’audio ou la vidéo comprenant des personnes qui parlent est lu. Les sous-titres seront également affichés si vous coupez le son ou baissez le volume, ce qui vous permet de suivre des vidéos ou des podcasts sans distraire personne à proximité. Pour le moment, la fonction semble fonctionner uniquement pour l’anglais, mais si vous souhaitez l’essayer, voyons comment.

Comment activer « Live Captions » sur Google Chrome

Lancez Google Chrome sur le bureau

Cliquez sur le bouton avec les trois points dans le coin supérieur droit de la fenêtre du navigateur

Cliquez sur « Paramètres » dans le menu déroulant

Cliquez sur « Avancé » pour agrandir la section, puis sélectionnez « Accessibilité »

Cliquez sur le commutateur à côté de « Live Captions » pour l’activer.

Si vous ne voyez pas l’option, assurez-vous d’avoir mis à jour vers Chrome 89 (Paramètres -> À propos de Chrome). Si le navigateur est déjà à jour, fermez l’application, puis redémarrez-la et vous devriez voir le nouveau paramètre apparaître.