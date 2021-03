Avec la transition d’Intel vers Apple Silicon, de nombreux développeurs ont travaillé activement pour offrir une prise en charge native des nouvelles puces M1. Parmi eux, il y a également Adobe, qui a officiellement publié il y a quelques jours la nouvelle version de Photoshop entièrement compatible avec Apple Silicon.

Mark Dahm, le chef de produit de l’entreprise, a parlé de cette nouvelle mise à jour avec des louanges. Dahm souhaitait proposer quelques chiffres pour souligner les excellentes performances de la nouvelle version optimisée pour Apple Silicon, qui permettrait d’atteindre des performances jusqu’à 50% supérieures à celles de la version Intel.

« Photoshop a la chance de servir les clients Mac depuis plus de 30 ans, et après avoir connu la transition de Power PC vers les puces Intel en 2005/2006, certaines considérations sont venues à l’esprit suite à l’annonce du silicium d’Apple. La performance est d’abord pour nos clients, nous nous sommes donc demandé combien de temps il fallait pour assurer la performance et l’optimisation réalisées au fil des années. »

Apple pousse évidemment les développeurs à prendre en charge la nouvelle architecture. Cependant, rappelez-vous que les applications qui ne sont pas encore optimisées peuvent être exécutées à l’aide de Rosetta 2, qui a su surprendre Mark Dahm. La même application Photoshop a montré des performances encore meilleures avec Rosetta 2 que la simple exécution native sur la plate-forme Intel.

« Heureusement, Rosetta 2 d’Apple a permis à Photoshop de fonctionner de manière fiable et rapide sur les appareils M1 dès le premier jour, sans nécessiter de modifications importantes de la base du code. De nombreuses fonctionnalités fonctionnaient avec des performances comparables ou même supérieures à celles des systèmes précédents. »

Grâce au nouveau SoC M1, de nombreuses fonctionnalités ont été considérablement améliorées, garantissant des performances sans précédent. La société porte désormais une grande attention à l’avenir, affirmant qu’elle travaille activement pour exploiter toute la puissance de calcul de la nouvelle architecture d’Apple et proposer à ses clients une suite d’applications de plus en plus performantes.