Selon les analystes de Barclays Blayne Curtis et Thomas O’Malley, les premiers modems 5G d’Apple feront leurs débuts sur les iPhone en 2023.

Dans une note de recherche, les analystes ont déclaré que les fabricants de puces Qorvo et Broadcom devraient être parmi les sociétés qui tireront le plus d’avantages du passage des modems Qualcomm actuels à ceux fabriqués directement par Apple.

Selon plusieurs sources, dont Mark Sullivan de Fast Company et Mark Gurman de Bloomberg, Apple a commencé le développement de son modem l’année dernière. De plus, Apple a acquis la division de modem pour smartphones d’Intel un an plus tôt. Les futurs modems 5G d’Apple prendront en charge les bandes Sub-6 GHz et mmWave, une solution quelque peu prévisible.

Apple a utilisé des modems Qualcomm pour les iPhone 12 actuels lesquels embarquent le Snapdragon X55. En 2019, un accord juridique entre Apple et Qualcomm a révélé qu’Apple utiliserait probablement les modems Snapdragon X60 dans les iPhone 2021, suivi du modem Snapdragon X65 pour les iPhone 2022, un futur modem Snapdragon X70, mais si le développement se poursuit sans heurts, il est probable que la société de Cupertino changera ensuite de cap.

Les modems d’Apple devraient être fabriqués par TSMC, partenaire de fabrication de longue date d’Apple. Pour rappel, TSMC produit déjà les puces de la série A et les M1 présents sur les nouveaux Mac.