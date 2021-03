Selon Nikkei, Apple a reporté le lancement de deux nouveaux modèles de MacBook Apple Silicon, en déplaçant la production au second semestre 2021.

Apple avait auparavant prévu de démarrer la production des MacBook Pro M1 de 14 et 16 pouces au premier semestre 2021, mais il semble que la société ait décidé de tout reporter de quelques mois. Les dates exactes n’ont pas été partagées, mais à ce stade, il est probable que ces MacBook Pro seront lancé en novembre et non au premier semestre.

Les deux modèles devraient intégrer un processeur Apple Silicon de nouvelle génération, M1x ou M2. Ils devraient également disposer d’écrans mini-LED, d’un châssis repensé et du retour de la technologie de charge MagSafe. Plus d’options de connexion reviendront également, y compris un port HDMI et un lecteur de carte SD, tandis que la Touch Bar tant décriée sera remplacée par des touches physiques.