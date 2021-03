L’analyste Ming-Chi Kuo revient pour évoquer le future casque AR d’Apple, après avoir fourni plusieurs détails sur les éventuelles nouveautés attendues dans les années à venir.

Kuo indique que le premier casque de réalité mixte (AR et VR) d’Apple disposera d’un module doté de 15 caméras avec des fonctions biométriques innovantes. Parmi ces modules, huit seront dédiés aux expériences de réalité augmentée, un détectera l’environnement pour positionner les objets dans la scène, et six modules proposeront de nouvelles fonctions biométriques.

Les composants seront fournis par Largan Precision, une société taïwanaise qui fournit des objectifs de caméra pour smartphones, tablettes et autres appareils depuis des années. Kuo s’attend à ce que l’entreprise profite énormément de l’arrivée du casque AR/VR d’Apple.

Ce casque devrait être commercialisé au cours du premier semestre 2022. Quant à son prix, les rumeurs parlent d’une fourchette située entre 1000 et 3000 dollars.