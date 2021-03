Le service Podcast d’Apple disposera bientôt de la section « Kids & Family » dédiée exclusivement aux plus petits, avec du contenu sélectionné par la société en collaboration avec la Common Sense Media, une organisation à but non lucratif axée sur les conseils de contenu adaptés à toute la famille.

La nouvelle section « Kids & Family » facilitera la tâche des parents de trouver des podcasts adaptés aux enfants, avec des conseils par groupe d’âge. Les collections thématiques de podcast seront disponibles auprès des créateurs tels que Tinkercast, des médias publics américains, Gen-Z Media, Pinna, Tumble, Points forts, Studios WNNC, Rebel Girls et Nickelodeon.

Au moment du lancement, l’expérience comprendra quatre collections ainsi présentées par Apple :

Common Sense Media Picks : les favoris de tous les temps que les familles trouveront certainement amusant et instructif.

: les favoris de tous les temps que les familles trouveront certainement amusant et instructif. One More! : des histoires mystérieuses et riches en action que les enfants de tous âges ne voudront pas arrêter d’écouter.

: des histoires mystérieuses et riches en action que les enfants de tous âges ne voudront pas arrêter d’écouter. Kids Know Best : des programmes populaires pour les enfants, sélectionnés par les enfants eux-mêmes.

: des programmes populaires pour les enfants, sélectionnés par les enfants eux-mêmes. Story Time: des spectacles basés sur l’histoire transportant des enfants dans un monde d’imagination.

L’expérience Kids & Family est disponible dans l’application Podcast et sur le site Web Apple aux États-Unis. Une mise à jour mensuelle est prévue avec de nouveaux podcasts et populaires, ainsi que des collections supplémentaires liées à des moments historiques et culturels importants, y compris Women’s History Month et the Back to School season.

Pour le moment, nous ne savons pas quand cette section sera également active en France.