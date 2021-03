Alors que certains utilisateurs aimeraient avoir un bouton d’édition de tweet, Twitter planche plutôt sur un bouton « Annuler ». Plus précisément, il serait question d’un minuteur de quelques secondes, permettant à l’utilisateur d’annuler l’envoi du tweet s’il se rend compte que son message contient une faute par exemple.

Vous pouvez jeter un œil à cette découverte de Jane Manchun Wong (reverse engineering) en regardant la vidéo ci-dessous :

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021