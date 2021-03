Apple fera face à un nouveau procès lié au problème de « l’obsolescence programmée », causée par la publication de mises à jour iOS pour réduire lentement les performances de certains iPhone, obligeant les clients à changer d’appareil.

Le procès vient de l’Agence portugaise de protection des consommateurs, Deco Proteste, qui, dans un communiqué, indique qu’elle engagera des poursuites contre le géant californien parce qu’il « a délibérément manipulé, et sans informer ses utilisateurs, les performances de ses appareils plus répandues … ce faisant, il a contraint des milliers d’utilisateurs à remplacer la batterie de leurs appareils ou à acheter un nouveau smartphone ».

En particulier, l’agence se réfère aux modèles iPhone 6, 6 Plus, 6S et 6S Plus, mais précise que tout consommateur portugais, quel que soit le modèle d’iPhone en sa possession, peut se joindre à la lutte pour défendre ses « intérêts économiques » et l’environnement.

Selon l’agence, bien que conscient du fait que la mise à jour entraînerait une lenteur et une détérioration des performances des appareils, Apple a encouragé les utilisateurs d’iPhone 6/S/Plus à mettre à jour leurs appareils vers la dernière version du système d’exploitation. En effet, la société savait que les utilisateurs préféreraient passer aux nouveaux iPhone, consciente de la forte fidélité de ses clients.

Deco Protests et Euroconsumer disent avoir tenté en vain de trouver une solution pour les consommateurs touchés par l’obsolescence programmée d’Apple au cours des trois dernières années. Apple a été contrainte de payer une amende de 10 millions d’euros en Italie à la suite d’une enquête antitrust. Pour cette raison, Deco Proteste déclare également que « les consommateurs portugais méritent le même traitement ».