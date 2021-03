Avec iOS 14.5 et iPadOS 14.5, les utilisateurs de Powerbeats Pro peuvent localiser, suivre et trouver leurs écouteurs Powerbeats Pro avec l’application Localiser.

L’application Localiser d’iOS et iPadOS aide les utilisateurs à localiser et à suivre les appareils connectés à leurs comptes iCloud tels que l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch ou les AirPods. Après l’acquisition de Beats par Apple en 2014, des produits tels que les écouteurs Powerbeats Pro ont atteint une intégration profonde avec iOS et macOS. Cependant, il n’y avait aucune prise en charge pour la fonction « Find My » et l’application Localiser.

Avec iOS 14.5 et iPadOS 14.5, les utilisateurs pourront localiser et suivre ces écouteurs directement depuis cette application, tout comme avec les AirPods. Il sera alors possible de faire jouer un son aux Powerbeats Pro pour faciliter leur localisation chez soi ou de connaître la dernière position connue en cas de perte.

iOS 14.5 et iPadOS 14.5 sont maintenant en version bêta et devraient être officiellement publiés au printemps.