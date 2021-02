Un utilisateur de Pennsylvanie aux États-Unis affirme que son appel au support Apple a été intercepté par un pirate informatique qui a installé à distance une application et transféré de l’argent depuis son compte bancaire.

Donna Francis dit qu’elle a initialement ignoré un appel du « Xfinity Apple Support ». Lorsqu’elle a ensuite appelé directement Xfinity, la société n’était pas au courant de l’appel présumé et lui a conseillé de téléphoner à Apple, car Xfinity ne dispose pas d’une division d’assistance Apple.

Ensuite, elle explique avoir composé le numéro d’assistance Apple qu’elle a lu sur le site Web de la société, puis a commencé à parler à une femme qui a pris ses informations personnelles. Peu de temps après, l’appel a été transféré à quelqu’un qui l’a avertie de tentatives de piratage présumées.

Il m’a dit : « Vous ne pouvez pas perdre de temps, des gens de Russie et de Chine piratent votre compte. Ils viennent de facturer 5 000 $ sur votre compte. Je vais vous aider à le résoudre. »

Avec ces informations, la personne au téléphone a convaincu Donna d’autoriser le fraudeur à installer à distance un logiciel sur son iPhone. « Avant que je ne le sache », poursuit-elle, « il ouvrait mon compte bancaire à Huntington et j’ai dit :« Pourquoi ouvrez-vous mon compte à Huntington ? » Et il a dit :« Je pense qu’ils prennent l’argent d’ici ». »

À ce stade, l’escroc s’est envoyé 1 498 $ – tout ce qui se trouve sur le compte – à lui-même. Ce n’est qu’alors que la femme a réalisé qu’elle ne parlait pas au support Apple, mais à un escroc. Une fois l’appel terminé, la femme ne put s’empêcher de se rendre compte qu’elle avait perdu près de 1 500 dollars.

Donna a signalé l’incident à la banque, à la police locale et au FBI. Un porte-parole du FBI a expliqué que ce type d’escroqueries est de plus en plus courant : « Cela n’affecte pas directement les iPhone et ne peut pas être effectué sans interaction de l’utilisateur propriétaire du téléphone. Cette attaque est menée avec une combinaison d’écoutes téléphoniques, d’ingénierie sociale et d’installation de logiciels à distance. »

La femme aurait dû savoir immédiatement que quelque chose n’allait pas, dès qu’elle a appris de Xfinity n’avait pas de support Apple, comme cela était apparu dans l’ID du premier appel. De plus, l’assistance Apple ne demandera jamais aux utilisateurs d’installer un logiciel d’accès à distance, car il n’y a aucune raison légitime de le faire.