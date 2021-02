Selon DigiTimes, Apple lancera de nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces avec processeur Apple Silicon et écrans mini-LED au cours du second semestre.

Le rapport d’aujourd’hui se concentre fortement sur Radiant Opto-Electronics, un fournisseur de mini-unités de rétroéclairage LED à diverses entreprises technologiques et constructeurs automobiles. DigiTimes indique que Radiant sera le fournisseur exclusif d’écrans mini-LED pour les MacBook Pro 14 et 16 pouces attendus au second semestre 2021.

La technologie min- LED offre un meilleur contrôle du rétroéclairage localisé, ce qui se traduit par une luminosité plus élevée et des noirs plus profonds. De plus, elle permet d’augmenter le rapport de contraste et d’utiliser moins d’énergie.

Les nouveaux MacBook Pro devraient présenter un nouveau design avec des bords carrés, similaire aux derniers iPad Pro, iPad Air et iPhone 12. Le MacBook Pro 14 pouces aura également probablement des cadres plus petits pour adapter l’écran au même form factor que le MacBook Pro 13 pouces actuel. En plus du nouveau design, ces MacBook Pro 14 et 16 pouces devraient intégrer de nouveaux processeurs Apple Silicon et proposer des options de connectivité supplémentaires, telles que le retour du MagSafe, ainsi qu’un emplacement pour SDcard et un port HDMI.