Comme lui, auriez-vous plongé dans une eau glaciale pour récupérer votre iPhone ? C’est ce qu’a fait Roman Czarnomski le 14 février dernier.

Dans la ville de Victoria, au Canada, Roman marchait sur le port, par temps glacial, lorsque son iPhone XS lui a glissé des mains avant de tomber à l’eau, heureusement dans une partie peu profonde du port.

Il a d’abord a renoncé à le récupérer, mais il est finalement revenu le lendemain. Il a plongé dans une eau glacée du port et a capturé l’instant en vidéo.

Victoria man jumps into the freezing inner harbour to rescue his iPhone. 🥶 Wondering if it worked afterwards?

We have the answer here: https://t.co/K9jRSKLvca#victoriabuzz #yyj pic.twitter.com/ANBbubFAQT

— Victoria Buzz (@victoriabuzzes) February 16, 2021