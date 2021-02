L’iPhone pliable n’est plus une idée, mais bel et bien un projet sur lequel planche actuellement Apple, et probablement depuis un moment. D’après les rumeurs les plus récentes, Cupertino pourrait même lancer son premier iPhone pliable dès 2023. Et LG pourrait même être un partenaire dans le cadre de la conception des écrans pliables.

Si l’on en croit les sources de DigiTimes, Apple serait en effet en pleine collaboration avec LG quant à la réalisation de l’écran flexible que l’entreprise entend intégrer dans son premier appareil pliable. Les rapports ne semblent pas pour le moment clarifier les questions liées à la fourniture. Vraisemblablement, LG ne sera pas le seul fournisseur de ces écrans pliables. Au cours de 2020, la firme de Cupertino aurait également testé plusieurs échantillons fournis par Samsung. Il est donc possible qu’Apple décide de travailler les deux sociétés pour l’approvisionnement. Selon un nouveau rapport paru hier, le futur iPhone pliable embarquera un écran OLED compris entre 7,3 et 7,6 pouces.

Cet appareil attendu pour 2023 devrait également prendre en charge l’Apple Pencil, comme c’est déjà le cas sur certains modèles d’iPad.

Êtes-vous intéressé par un possible iPhone pliable ?