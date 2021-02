Finalement, cela aura été beaucoup de bruit pour rien. Le Sénat du Dakota du Nord n’a pas approuvé le projet de loi qui aurait forcé Apple à permettre aux utilisateurs de télécharger des applications à partir de magasins alternatifs.

Le décret a été établi pour « uniformiser les règles du jeu » pour les développeurs d’applications dans le Dakota du Nord et protéger les clients des « tarifs dévastateurs et monopolistiques imposés par les grandes entreprises technologiques », faisant référence aux taxes qu’Apple et Google prennent aux développeurs. Cette loi aurait empêché Apple d’obliger les développeurs à utiliser une plateforme de distribution d’applications comme moyen exclusif de distribuer un produit numérique et aurait empêché l’entreprise d’exiger l’utilisation de ses achats in-app comme moyen exclusif d’accepter le paiement par un utilisateur.

Apple s’était prononcée contre cette proposition en déclarant qu’elle « menaçait de détruire l’iPhone tel que nous le connaissons aujourd’hui ». En effet, cela aurait nécessité des modifications qui auraient porté atteinte à la confidentialité, à la sécurité et aux performances de l’appareil.

Hier, le Sénat du Dakota du Nord a voté contre la proposition qui, entre autres, avait été promue par un lobbyiste lié à Epic Games. Pendant ce temps, des propositions similaires ont été présentées en Arizona et en Géorgie.