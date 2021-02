Le successeur de la puce M1 d’Apple, que l’on pourrait appeler « M1X », a fait surface sur un site de référence, même si les spécifications qui ont émergé semblent plus être une prédiction que les résultats d’un test.

Un prétendu benchmark d’un « pre-sample » de la nouvelle puce M1X est apparu sur CPU Monkey. Il est impossible de vérifier si les spécifications sont exactes, alors restons prudents. La puce « M1X » semble avoir un processeur à 12 cœurs, par rapport aux huit de son prédécesseur, tandis que le GPU a 16 cœurs au lieu des 8 cœurs actuels. La fréquence maximale de la puce est de 3,2 GHz et est gravée en 5 nanomètres. De plus, il semble que la M1X aura une consommation de puissance plus élevée, avec un TDP de 35W, par rapport au 15W de la M1.

Les spécifications, bien que non confirmées, semblent conformes à ce qu’Apple pourrait sortir cette année. Si les prévisions s’avèrent exactes, les améliorations de la nouvelle puce pourraient se concentrer davantage sur le secteur graphique. Le GPU devrait embarquer 16 cœurs, avec 16 Go de mémoire maximale, et peut être en mesure de contrôler trois moniteurs au lieu de deux.

Quand verrons-nous la nouvelle puce M1X ?

Selon CPU-Monkey, la nouvelle puce d’Apple fera ses débuts au deuxième trimestre de 2021. Elle devrait prendre place à bord du MacBook Pro 14 pouces, du MacBook Pro 16 pouces et d’un nouvel iMac 27 pouces.