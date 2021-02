Le PDG de Huawei, Ren Zhengfei, a une fois de plus exprimé son amour pour les appareils Apple, affirmant que l’iPhone 12 était le meilleur smartphone au monde.

Lors d’un événement organisé à Taiyuan, le PDG de Huawei a discuté de l’avenir de l’entreprise et de sa division smartphone.

À cette occasion, Ren Zhengfei n’a pas caché son admiration pour Apple :

« Les clients haut de gamme en Europe adorent Apple. Comme Huawei ne produit plus de téléphones haut de gamme, les smartphones Apple nous ont aidés à prouver que la technologie 5G de Huawei est la meilleure. Et l’iPhone 12 est le meilleur smartphone au monde. »

Les propos de Ren Zhengfei confirment que Huawei se concentre de plus en plus sur le développement de technologies 5G pour les applications grand public et industrielles, mais le PDG n’a pas évoqué une possible cession de la division des smartphones de son entreprise. Quant aux restrictions américaines, Zhengfei pense qu’elles continueront sous l’administration Biden, ce qui rendra difficile le futur pour le segment smartphone de l’entreprise.

Ces mots d’amour du PDG de Huawei pour les iPhone ne datent pas d’aujourd’hui, car il avait déjà fait l’éloge de ces appareils dans le passé, ajoutant qu’il avait choisi d’acheter des iPhone pour sa famille.