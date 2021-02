Un rare questionnaire sur l’emploi rempli par l’ancien PDG d’Apple, Steve Jobs, sera mis aux enchères plus tard ce mois-ci.

Jobs a rempli la demande en 1973, peu de temps après avoir quitté Reed College pendant environ six mois. Sur le document, Jobs énumère « l’anglais éclairé » pour ses études et le Reed College pour son école. Puis « ordinateur » et « calculatrice » comme compétences, ainsi que la « conception » et la « technologie », et prétend avoir des compétences particulières qui incluent « l’électronique » et « ingénieur technique ou concepteur numérique ».

Un an plus tard, Jobs rejoint Atari en tant que technicien, où il travaille avec Steve Wozniak avant de co-fonder Apple en 1976.

Le même document a été vendu aux enchères en 2018 pour plus de 175.000 $. La vente aux enchères en ligne sera organisée par Charterfields, sur instructions de Begbies Traynor et Inquesta, et débutera le 24 février et se terminera le 24 mars.