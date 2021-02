Apple serait au milieu d’un « dating game » pour trouver le partenaire idéal charger de produire l’Apple Car.

Selon l’analyste de Wedbush, Daniel Ives, Apple a organisé plusieurs réunions avec différents constructeurs automobiles pour trouver le bon partenaire qui se chargera de la production de l’Apple Car. Les différents noms qui sont sortis à ce jour tels que Nissan, Hyundai, BMW, Magna ou Renault sont tous des candidats éligibles avec lesquels Cupertino a entamé des discussions initiales, mais pour le moment aucune décision n’a été prise et d’autres rendez-vous seront organisés dans les prochains mois (ou années). Quant à Nissan, le fait que la société japonaise ait nié les négociations en cours avec Apple ne fait que confirmer le fait que la firme californienne a organisé plusieurs rendez-vous ces derniers mois.

Même Ives confirme que l’Apple Car sera fabriquée et qu’il ne s’agit donc que de « quand » et non de « si ». En effet, selon l’analyste, il y a au moins 85% de chances qu’Apple annonce officiellement un partenariat pour l’Apple Car dans les trois à six prochains mois.

Le marché des voitures électriques et autonomes est encore immature, Apple aurait donc amplement le temps de sortir une voiture au moment idéal pour capter l’intérêt du plus grand nombre d’utilisateurs.

Reste à savoir avec qui Apple compte s’allier pour lancer la production de l’Apple Car.