Dans la période de tension maximale entre Apple et Facebook en raison des nouvelles fonctionnalités de confidentialité intégrées à iOS 14, le Wall Street Journal a décrit toute la colère de Mark Zuckerberg envers Apple.

Le rapport explique que l’un des tournants de la bataille a été une interview de Tim Cook en 2018 lors du scandale « Cambridge Analytics » de Facebook. À cette occasion, Cook a déclaré qu’Apple ne serait jamais dans une telle position et a appelé à une « réglementation bien pensée » pour éviter que des situations similaires ne se reproduisent. Zuckerberg a qualifié les commentaires de Cook de ridicules et de faux.

D’après ce qui est apparu au cours de ces dernières heures, la réaction de Zuckerberg en privé a été beaucoup plus dure, à tel point qu’il a dit à ses collaborateurs que Facebook devrait « faire souffrir Apple ».

Fin 2020, Facebook aurait donc choisi de rejoindre Epic Games dans sa bataille juridique contre Apple. Bien que la société ait finalement décidé de rester à l’écart, elle a accepté de fournir des documents à Epic et de promettre une assistance en cas de besoin. Des rapports récents suggèrent que Facebook envisage également de lancer son propre procès antitrust contre Apple.

Dans une déclaration récente, un porte-parole de Facebook a déclaré que le choix entre les services personnalisés et la confidentialité est un « faux compromis » et que Facebook fournit les deux : « Il ne s’agit pas de deux entreprises. C’est le futur de l’Internet gratuit. Apple dit que c’est une question de confidentialité, mais c’est une question de profit, et nous faisons équipe avec d’autres développeurs pour souligner leur comportement auto-préférentiel et anticoncurrentiel. »

Le porte-parole a cependant démenti que le différend entre les deux sociétés soit « personnel » et a déclaré que Facebook se trouvait du côté des entreprises et des développeurs lésés par la nouvelle politique adoptée par Apple. Dans le passé, les deux sociétés ont toujours eu des relations amicales mais, comme le souligne le Wall Street Journal, les choses ont changé avec cet entretien de Tim Cook d’abord et avec les nouvelles politiques de confidentialité introduites par iOS 14 par la suite.