Apple a prévu de mettre place de nouveaux ateliers spécialement conçus pour les développeurs afin qu’ils puissent porter leurs applications iPad sur Mac.

Intitulés « Apportez votre application iPad sur Mac », ces ateliers en ligne débuteront dans les prochains jours pour se terminer dans la première quinzaine de mars.

Dans l’e-mail, Apple explique quelques points alimenteront ces sessions :

« Mac Catalyst vous permet d’apporter votre application iPad existante sur Mac. Découvrez comment optimiser votre application et utiliser Mac Catalyst pour créer une application Mac native qui partage le même projet et le même code source. Explorez les dernières fonctionnalités de l’iPadOS 14 qui peuvent vous faire gagner du temps au cours de ce processus et découvrez comment incorporer des fonctionnalités et des commandes spécifiques à la plate-forme qui ressemblent et se comportent comme celles d’AppKit, afin de pouvoir créer une application qui vous convient sur Mac. »

Durant ces sessions en ligne, Apple invitera également les développeurs à poser des questions, ainsi que réserver des consultations individuelles avec des experts Apple sur l’optimisation des applications iPad et leur transfert vers le Mac. Ces événements ne pourront avoir lieu uniquement sur invitation.

Les développeurs qui recevront cette invitation par e-mail auront le choix entre plusieurs dates, notamment les 15, 18 et 19 février et les 8, 10 et 12 mars.