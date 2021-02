L’une des spécificité des smartphones est leur capacité à proposer des applications mobiles. En effet l’iPhone s’est d’ailleurs avéré être un précurseur dans le domaine, proposant d’abord des applications basiques puis de plus en plus sophistiquées. Ainsi, vous pouvez d’or et déjà trouver n’importe quel type d’application sur l’App Store, de la calculatrice aux jeux de casinos en ligne.

D’ailleurs, ces dernières sont plutôt populaires ces derniers temps. Si vous êtes également à la recherche d’une application de casino pour votre iPhone, vous êtes au bon endroit alors lisez la suite. Nous vous présentons nos 5 applications de casino coups de coeur du moment.

Slots pour les machines à sous et bien plus

Slots c’est carrément un mini casino en ligne qui tient au creux de votre main. En effet, en téléchargeant cette application vous aurez l’occasion de jouer aux meilleures machines à sous du moment et bien plus encore ! Et oui, comme si les machines ne suffisaient pas, vous pourrez également vous divertir sur des logiciels de poker ou de roulette par exemple.

Qui plus est, vous aurez également accès à plusieurs modes de jeu différents, simplement sur votre téléphone ou entre amis, vous choisissez. Vous pourrez par exemple jouer à plusieurs en temps réel ce qui peut être un bon avantage.

Pour les fans de poker : Zingapoker

Cette application qui a vu le jour en 2007 est en fait l’application de poker n°1 dans le monde. En 2011 par exemple, elle regroupait déjà 38 millions de joueurs ! C’est donc premièrement un véritable gage de qualité mais surtout de fiabilité. C’est une application qui ne vous laissera jamais vous ennuyer puisque les modes de jeux sont extrêmement divers.

En effet, sur Zingapoker vous pourrez jouer en argent réel aussi bien qu’en mode gratuit. Vous pourrez jouer à toutes les versions du poker auxquelles vous pouvez penser ! De plus, vous aurez également accès à des tournois en direct pour affronter les meilleurs joueurs du monde. Il sera possible de relever des défis et de consulter le classement mondial, bref, on adore presque autant que l’iPhone 12 pro max !

Le grand nom : Unibet

Et oui, le casino c’est aussi une part de paris sportifs. Nous ne pouvions donc pas construire notre top sans une application vous permettant de faire des paris en ligne. Puisque Unibet est en effet un grand nom dans le monde des paris sportifs, celui-ci à les moyens de créer une application réellement agréable à utiliser. On salue le design moderne ainsi que l’intuitivité de cette application.

Alors que le site web est déjà très connu dans le monde des jeux de hasard, l’application est en train de se faire connaître. D’autant plus qu’en pariant sur cette plateforme, vous aurez accès à des bonus exclusifs !

De plus, l’application Unibet propose également des jeux de grande qualité. Vous pourrez y parier de l’argent en toute sécurité puisque vous avez l’assurance de la marque. C’est donc une vraie belle découverte que l’on vous recommande.

Un jeu classique : Blackjackist

Le blackjack, voici un jeu auquel jouent des millions de personnes à travers le monde. En effet, c’est un grand classique auquel vous devrez tout de même vous entraîner avant de pouvoir y exceller. S’il est possible de jouer au blackjack sur le meilleur casino de France du moment, Blackjackist est également une très bonne alternative.

C’est une application gratuite que nous vous conseillons vraiment si vous souhaitez en apprendre davantage sur le blackjack en ligne. Par exemple, vous pourrez utiliser le mode didacticiel pour comprendre les règles et vous entraîner. En plus, l’application vous propose de jouer avec vos amis.

Afin de s’assurer de votre fidélité, Blackjackist vous propose des quêtes quotidiennes ainsi que d’autres mystères à découvrir. Pour ne rien gâcher, l’application est équipée d’un algorithme générateur de nombres aléatoires, comme ça pas de triche.

Pop! Slots pour les nouveautés

Voici à nouveau une application de jeux de casino complètement gratuite. Puisqu’elle est plutôt récente, son interface est extrêmement bien pensée et les visuels vous transportent dans un véritable univers de casino. Comme c’est ce que l’on appelle un casino social, vous pourrez chatter avec les joueurs mais surtout obtenir des points de fidélité au fur et à mesure de votre progression.

Bien entendu, au niveau des jeux, l’application est également au point. En effet, vous retrouverez les meilleures machines à sous gratuites du moment. C’est donc un bon logiciel à installer sur votre iPhone !