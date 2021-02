Le nouveau puzzle game « Lumen » est désormais disponible sur Arcade, avec des puzzles très spéciaux et une atmosphère fascinante.

Lumen est un jeu de puzzle avec des mécanismes uniques, dans lequel vous devrez résoudre les niveaux en utilisant des lumières, des lentilles et des miroirs. Vous vous retrouverez dans l’ancien grenier et découvrirez la mystérieuse boîte antique de Mme Olivia McLumen, qui a vécu en Écosse il y a plus de cent ans et était une grande inventrice de son temps, sauvant ses inventions dans les cadres de films à restaurer.

Vous devrez alors utiliser des lumières, des lentilles et des miroirs pour résoudre une variété de niveaux de plus en plus difficiles. Lumen est un jeu adapté aux joueurs de tous âges, créé par Lykke Studios, les mêmes développeurs du jeu « Tint ».

Ce titre est facile à apprendre et peut être joué à tout moment pour des sessions courtes ou longues sur n’importe quel appareil Apple avec des sauvegardes de jeu synchronisées, le tout accompagné d’une atmosphère très charmante et d’un fond relaxant grâce au son d’un piano et d’un saxophone.

Lumen est disponible gratuitement sur l’App Store pour tous les abonnés Apple Arcade.