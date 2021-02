Selon Morgan Stanley, l’App Store et la demande d’ordinateurs portables comme le MacBook ont ​​bien démarré au cours du premier mois de 2021.

L’analyste Huberty note que la croissance de l’App Store a atteint un sommet de six mois en janvier 2021, avec un chiffre d’affaires net de l’App Store en hausse de 35% d’une année sur l’autre. Cette croissance représente une accélération de quatre points par rapport au quatrième trimestre 2020 et sept points de plus que la croissance prévue pour le premier trimestre 2021.

Le Japon et l’Allemagne sont les marchés sur lesquels l’App Store a le plus progressé (+ 60%), tandis qu’aux États-Unis, l’augmentation a été de 42% sur un an. Quelques signes de ralentissement uniquement en Chine et en Corée du Sud par rapport à janvier 2020, étant donné que ce sont les premiers pays touchés par la pandémie de COVID-19 au début de l’année dernière, alors qu’il y avait un boom des téléchargements sur l’App Store.

D’excellents chiffres également pour le marché des ordinateurs portables, les MacBook étant en tête de ce classement avec une croissance record par rapport à la même période en 2020.