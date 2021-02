Avec un communiqué de presse officiel sur son site Web, Apple informe les développeurs des nouvelles importantes sur le portail dédié.

Cupertino a mis à la disposition des développeurs de nouveaux modèles, composants et guides pour concevoir des applications toujours plus performantes, tout en simplifiant le travail de développement. Les innovations introduites par Apple concernent essentiellement tous les outils de développement d’applications sur iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 et Big Sur. En détail, voici le contenu du communiqué de presse :

« La conception d’applications pour les plates-formes Apple est désormais plus facile. Vous pouvez créer rapidement la mise en page de votre application pour macOS Big Sur ou tvOS 14 à l’aide de nouveaux modèles, composants, guides, etc. Tous les principaux composants pour macOS et tvOS tels que les boutons, les commandes segmentées, les alertes, les menus et autres commandes sont inclus. En outre, les ressources de conception mises à jour iOS 14 et iPadOS 14 pour Sketch ont été révisées pour prendre en charge les variables de couleur, ainsi que l’introduction de plusieurs améliorations mineures et des corrections de bugs. »

Tous les outils sont déjà disponibles pour les développeurs.