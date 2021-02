Shazam a récemment publié une mise à jour vers la version 14.4 qui introduit un nouveau widget qui peut être utilisé sur l’écran d’accueil de l’iPhone.

Avec ce nouveau widget, les utilisateurs peuvent toujours avoir un œil sur l’historique des chansons récemment « écoutées ». Le widget est disponible en trois tailles : la version carrée plus petite montre la dernière piste que vous avez découverte ; celui légèrement plus grand montre les trois dernières découvertes, la plus récente étant clairement visible en haut ; enfin, le widget carré plus grand affiche les quatre dernières pistes, la plus récente étant affichée au-dessus des trois autres chansons.

De plus, tous les widgets incluent un bouton Shazam dans le coin supérieur droit qui, s’il est touché, commencera automatiquement à lancer la lecture de la musique jouée dans l’environnement environnant, révélant ensuite son titre et d’autres informations.

Shazam peut être téléchargé gratuitement sur l’App Store et accessible via le Centre de contrôle sur ‌iPhone‌ et iPad.