Annoncée il y a quelques jours, l’édition limitée Apple Watch Series 6 Black Unity Collection est disponible dès aujourd’hui. Apple a également publié de nouveaux fonds d’écran dédiés pour Mac, iPad et iPhone.

Inspirée des couleurs du drapeau panafricain, la Collection Black Unity « célèbre l’idéal de fraternité des communautés de la diaspora africaine ». Le rouge évoque le sang qui unit tous les peuples de la diaspora africaine et qui a été versé pour leur libération ; le noir représente des communautés de couleur, dont l’existence même est affirmée par le drapeau ; le vert fait référence à la richesse naturelle de l’Afrique.

Cette Apple Watch peut être associée au cadran de la montre « Unity » accessible à tous sur watchOS 7.3.

Le bracelet Sport Black Unity a un clou gravé spécialement pour cette collection, tout comme le cristal arrière.

Avec ce modèle spécifique, Apple soutient les organisations qui luttent pour l’équité et la justice raciale : Black Lives Matter Support Fund par l’intermédiaire de la Tides Foundation ; European Network Against Racism; International Institute on Race, Equality and Human Rights; Leadership Conference Education Fund; NAACP Legal Defense and Education Fund, Inc.; Souls Grown Deep

L’Apple Watch Series 6 Black Unity est disponible au prix de 439 €, tandis que le bracelet sport seul peut être acheté au prix de 49 €.

La société a également partagé de nouveaux fonds d’écran dédiés pour Mac, iPad et iPhone.