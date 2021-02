Le tribunal a décidé que le PDG d’Apple, Tim Cook, devra se préparer à une déposition de sept heures lors du prochain procès entre Epic Games et Apple.

Le procès entre Epic Games et Apple débutera en mai 2021, mais les deux parties préparent déjà l’affaire en demandant des témoignages et des dépositions. Lors de la dernière série d’audiences préliminaires, un juge a rejeté la demande d’Apple de libération de Tim Cook de tout type de déposition et a ajouté que le PDG de la société devra se préparer à une déposition de sept heures.

Apple avait demandé que le témoignage de Tim Cook soit limité à au moins 4 heures, mais le juge a répondu que cette demande était inadéquate car l’affaire prend beaucoup plus de temps.

« Dans ces trois actions antitrust », lit-on dans le texte partagé par le tribunal, « les faits vont bien au-delà de ce qui s’est passé et quand. Il n’y a vraiment personne comme le PDG d’Apple qui puisse témoigner de la façon dont Apple voit la concurrence sur ces différents marchés qui sont essentiels à son modèle commercial ».

Lors de la même audience, le juge Hixson a rejeté la demande d’Apple de poursuivre les documents internes de Samsung. Notant que Samsung n’est pas partie à l’affaire, le juge a qualifié la réclamation d’Apple de « quelque peu bizarre ».

Dans la demande, Apple avait affirmé que la documentation montrerait comment Samsung distribue Fortnite.