Microsoft a mis à jour son navigateur Edge pour Mac avec plusieurs nouvelles fonctions, telles que des onglets « suspendus », un générateur de mots de passe, de nouveaux thèmes visuels et plus encore.

La fonction « Hibernating Cards » vise à améliorer les performances en réduisant les ressources système pour les cartes inactives ou en arrière-plan. La fonction est facultative et peut être activée dans le menu des paramètres du navigateur.

Le nouveau générateur de mot de passe suggère un mot de passe fort et fort chaque fois que vous vous inscrivez à un site Web pour la première fois ou que vous changez un mot de passe existant. Microsoft Edge affiche également une notification si le mot de passe choisi a été compromis lors d’une violation de données précédente, comme il le fait sur Safari.

Dans cette mise à jour, on retrouve également 24 nouveaux thèmes avec des personnalisations qui concernent les cartes, les pages des cartes et la barre d’adresse. L’équipe de développement Edge s’est associée à Xbox pour proposer des thèmes issus des franchises Microsoft, notamment Halo, Gears, Forza, Flight Simulator, Sea of ​​Thieves, Grounded, Ori and the Will of the Wisps, etc.

En outre, la recherche dans la barre latérale est désormais disponible dans Microsoft Edge. Lors de la navigation sur les pages Web, les utilisateurs peuvent mettre en évidence un mot, cliquer avec le bouton droit de la souris et effectuer une recherche. Un panneau latéral avec les résultats de la recherche s’ouvrira afin que vous puissiez obtenir des réponses rapides sans avoir à quitter la page actuelle.

Enfin, nous avons la fonction de changement automatique de profil, si par exemple nous voulons diversifier la navigation au travail de la navigation personnelle.

La mise à jour est disponible gratuitement à partir de ce lien.

Ces derniers mois, Microsoft Edge a conquis de nombreux utilisateurs également sur la plate-forme Mac. Et vous, utilisez-vous le navigateur de Microsoft ou préférez-vous Safari ou autre ?