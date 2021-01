Selon les dernières rumeurs, l’iPhone 13 (ou iPhone 12s) aura un système d’identification de visage repensé qui permettra à Apple d’insérer une encoche plus petite en haut de l’écran.

DigiTimes affirme donc que le Face ID de l’iPhone 13 aura quelques modifications dans la conception, permettant à Apple de réduire l’encoche. De plus, l’objectif grand angle des iPhone 2021 sera également considérablement amélioré, passant de 5P à 6P.

En ce qui concerne Face ID, la source explique que la nouvelle conception intègre Rx, Tx et un illuminateur d’inondation dans le même module de caméra, similaire à celui d’un scanner LiDAR présenté dans le module de caméra arrière, pour permettre des encoches plus petites. Le nouveau module Face ID sera fourni par Foxconn et LG Innotek, tandis que les modules de caméra frontale seront fabriqués par O-Film.

D’autres sources dans le passé avaient parlé d’une encoche plus petite sur les prochains iPhones, bien que la différence devrait être de l’ordre de quelques millimètres.

Enfin, les sources DigiTimes indiquent que la série ‌iPhone 13‌ « continuera à utiliser le module d’objectif 7P » trouvé sur l’iPhone 12. Cependant, les ‌iPhone 13‌ Pro seront équipés d’un capteur d’image CMOS (CIS) plus grand qui apportera des améliorations au résolution, tandis que les modèles non-Pro hériteront du CIS utilisé sur l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max, lequel sera principalement fourni par Sony.