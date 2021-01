Apple fera face à un nouveau procès pour rejet d’une application de suivi des contacts COVID-19 sur l’App Store. Le parquet affirme que la firme de Cupertino souhaite conserver le monopole des notifications d’exposition.

Le procès, déposé hier devant le tribunal de district du New Hampshire aux États-Unis, porte sur une application pour smartphone appelée « Coronavirus Reporter » qui s’est vu refuser l’accès à l’App Store en mars 2020.

Coronavirus Reporter, soutient la cause, a été développé par une équipe d’experts de la santé et de l’informatique en février 2020 pour « acquérir et obtenir des données biostatistiques et épidémiologiques critiques ». L’équipe a terminé son développement le 3 mars, tout comme Apple a interdit les applications liées au coronavirus qui ne provenaient pas d’institutions médicales ou gouvernementales reconnues.

Juste à la mi-mars, Apple a souligné son engagement à faire de l’App Store un endroit sûr et fiable, ajoutant qu’elle évaluait de manière critique les applications liées au coronavirus « pour s’assurer que les sources de données sont dignes de confiance et que les développeurs de ces applications proviennent d’entités reconnues telles que des organisations gouvernementales, des ONG soucieuses de la santé, des entreprises ayant des compétences en matière de santé et des établissements médicaux ou d’enseignement ».

Les développeurs de Coronavirus Reporter ont fait appel à la décision d’Apple, mais l’application a finalement été rejetée 20 jours plus tard car elle n’était pas prise en charge par un organisme de santé reconnu et parce que « les données générées par les utilisateurs n’étaient pas vérifiées par une source fiable ».

Cependant, la plainte déposée hier indique qu’Apple a autorisé une autre application similaire à Coronavirus Reporter environ un mois plus tard, ajoutant également que le cadre de notification d’exposition d’Apple et de Google était un échec complet. En fait, le système conçu par Apple et Google garantit non seulement des données exactes provenant de sources légitimes, mais repose sur le plein respect de la vie privée en refusant tout type de stockage de données personnelles sur des serveurs centraux et en évitant l’utilisation du GPS.

La plainte allègue qu’Apple a bloqué Coronavirus Reporter dans le but de maintenir un monopole sur les applications de suivi des contacts. En outre, elle affirme que la capacité d’Apple à « déterminer arbitrairement quelles applications seront publiées ou non a des effets anticoncurrentiels importants ».