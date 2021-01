Apple s’est associée au King Center pour lancer une nouvelle saison du Challenge for Change, une série éducative qui encourage les jeunes à participer à des programmes de service communautaire.

La nouvelle saison du Challenge for Change se concentre sur les questions sociales, y compris l’équité raciale et la tolérance. Pour développer cette initiative, Apple a contacté Bernice King, PDG du King Center for Nonviolent Social Change et la fille de Martin Luther King. « Je mets chacun de nous au défi d’avoir un impact positif dans notre communauté », a déclaré King dans une présentation vidéo du projet. « Ensemble, nous organisons notre force en un pouvoir irrésistible et ensemble nous créons une grande communauté ».

Pour aider les enseignants, l’équipe de formation d’Apple a créé un guide et un livre pour faciliter l’apprentissage par défis. Le programme tourne autour de l’identification et de la résolution des « questions directrices », qui dans ce cas sont liées à « Comment pouvez-vous créer des opportunités pour avoir un impact dans votre communauté ? ».

En plus de nombreuses autres ressources, Apple propose également des liens vers du matériel pédagogique du King Center, Nonviolence365, The King Philosophy et d’autres sources similaires.