Apple a annoncé une série de nouveaux projets dans le cadre de son Initiative pour l’équité raciale et la justice (REJI) de 100 millions de dollars pour aider à démanteler les obstacles aux opportunités et lutter contre les injustices auxquelles sont confrontées les communautés de couleur.

La grande annonce dont nous avons parlé hier concerne plusieurs projets qui incluent le Propel Center, un centre mondial d’innovation et d’apprentissage pour les collèges et universités historiquement noirs (HBCU), une Apple Developer Academy pour soutenir le codage et l’éducation technologique pour Étudiants de Detroit et financement de capital-risque pour les entrepreneurs noirs.

« Nous sommes tous responsables du travail urgent de construction d’un monde plus juste et plus équitable et ces nouveaux projets envoient un signal clair de l’engagement d’Apple », a déclaré Tim Cook. « Nous lançons les dernières initiatives REJI avec des partenaires dans un large éventail d’industries et de milieux – des étudiants aux enseignants, des développeurs aux entrepreneurs, des dirigeants communautaires aux défenseurs de la justice raciale – travaillant ensemble pour autonomiser les communautés qui en ont fait les depuis trop longtemps. Nous sommes honorés de contribuer à concrétiser cette vision et de faire correspondre nos paroles et nos actions aux valeurs d’équité et d’inclusion que nous avons toujours appréciées chez Apple ».

L’initiative s’appuie sur le travail d’Apple pour promouvoir l’équité raciale dans l’éducation, l’économie et le système de justice pénale, et est dirigée par Lisa Jackson, vice-présidente de l’environnement, des politiques et des initiatives sociales d’Apple. .

« Tout le monde mérite un accès égal aux opportunités indépendamment de la couleur de la peau ou du code postal », a déclaré Jackson. « Pendant trop longtemps, les communautés de couleur ont été confrontées à de graves injustices et à des barrières institutionnelles pour poursuivre le rêve américain, et nous sommes fiers de prêter nos voix et nos ressources pour construire de nouveaux moteurs d’opportunités qui autonomisent, inspirent et créent un changement significatif ».

Apple contribue à hauteur de 25 millions de dollars au Propel Center, conçu pour soutenir la prochaine génération de leaders de la couleur en proposant des programmes innovants, un soutien technologique, des opportunités de carrière et des programmes de bourses. Le Centre Propel offrira un large éventail de parcours éducatifs, y compris l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, les technologies agricoles, la justice sociale, les arts du divertissement, le développement d’applications, la réalité augmentée, le design et les arts créatifs, la préparation de carrière et l’entrepreneuriat. Les experts Apple aideront à développer des programmes et fourniront un mentorat et un soutien à l’apprentissage continus, ainsi que des opportunités de stages.

D’ici la fin de l’année, Apple ouvrira également une Apple Developer Academy à Detroit. L’académie est conçue pour autonomiser les jeunes entrepreneurs, créateurs et programmeurs de la couleur, en les aidant à développer les compétences nécessaires pour les emplois dans l’économie des applications iOS en constante croissance. Lancés en partenariat avec la Michigan State University, les cours Apple Developer Academy seront ouverts à tous les étudiants de Detroit, quelle que soit leur formation académique ou leur expérience de codage antérieure. Les cours seront similaires à ceux de l’Apple Academy de Naples.

De plus, Apple a annoncé deux nouveaux investissements pour fournir des capitaux aux entreprises dirigées par des entrepreneurs noirs. La société investira 10 millions de dollars avec Harlem Capital – une société de capital-risque basée à New York – pour soutenir ses investissements dans 1 000 entreprises avec des fondateurs noirs au cours des 20 prochaines années. En plus de fournir des capitaux aux entrepreneurs noirs, Harlem Capital apportera son expertise pour favoriser l’accès aux opportunités économiques aux États-Unis. La société offrira des conseils et du mentorat aux étudiants de la Detroit Developer Academy et au Entrepreneur Camp d’Apple pour les fondateurs et développeurs noirs. Apple soutiendra également le programme de stages de Harlem Capital, qui vise à ouvrir des portes aux femmes de couleur.

La société investira également 25 millions de dollars dans le Clear Vision Impact Fund de Siebert Williams Shank, qui fournit des capitaux aux petites et moyennes entreprises, en mettant l’accent sur les entreprises dirigées par des personnes de couleur. Le fonds vise à soutenir les entreprises opérant ou desservant des marchés mal desservis et à promouvoir des initiatives de croissance inclusive.

Enfin, Apple apporte une contribution au King Center, un mémorial dédié à l’héritage de Martin Luther King Jr. pour partager ses enseignements et inspirer les nouvelles générations à poursuivre ses travaux inachevés. La semaine prochaine, la fille de Martin Luther King Jr. et la PDG du King Center, le Dr Bernice A. King, publieront un appel à l’action encourageant les jeunes à rendre les faveurs de leurs communautés dans le cadre du « Challenge for Change » d’Apple, un ensemble de guides de conversation et de défis d’apprentissage sur les questions liées à la race et aux inégalités.